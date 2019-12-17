2019-12-17T14:42:55+03:00
Происшествия

Хинштейн : Депутат Владимир Корнилов сознался в убийстве таксиста

Задержан председатель фракции «Единой России» в Переславле
Роман РЫЖИКОВ
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Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал громкое уголовное делоЗаместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал громкое уголовное делоФото: Иван МАКЕЕВ
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Сложивший свои полномочия председатель фракции «Единой России» в Переславле признался в убийстве таксиста Павла Чередникова. Тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 декабря в Троицкой Слободе. Позднее был задержан подозреваемый депутат. После чего его коллеги сообщили, что Корнилов сам объявил об уходе из партии.

- Собранные доказательства полностью изобличают Корнилова в содеянном. Кроме того, он уже сам дал признательные показания, сознавшись в убийстве. При таких обстоятельствах ни о какой презумпции невиновности говорить не приходится, - заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Чтобы разобраться в ситуации, в Переславль до конца недели будет направлена комиссия Генсовета партии. Вероятно, это приведет к определенным кадровым решениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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