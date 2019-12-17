Ярославец украл из магазина платежный терминал и вытащил наличку

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-17T14:37:47+03:00

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В полицию Красноперекопского района обратилась 46-летняя владелица магазина. Она рассказала, что в поселке Творогово у нее украли платежный терминал с выручкой в 6 тысяч рублей.

Правоохранители нашли преступника. Им оказался 24-летний местный житель. Молодой человек уже был судим ранее, и не спешил найти работу. В тот день он под видом рабочего зашел в помещение, демонтировал кассу, вытащил деньги, а корпус выкинул за ненадобностью.

Наличку грабитель потратил на свои нужды.

– По данному факту подразделением дознания возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU