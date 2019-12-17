Ярославец украл из магазина платежный терминал и вытащил наличку
В полицию Красноперекопского района обратилась 46-летняя владелица магазина. Она рассказала, что в поселке Творогово у нее украли платежный терминал с выручкой в 6 тысяч рублей.
Правоохранители нашли преступника. Им оказался 24-летний местный житель. Молодой человек уже был судим ранее, и не спешил найти работу. В тот день он под видом рабочего зашел в помещение, демонтировал кассу, вытащил деньги, а корпус выкинул за ненадобностью.
Наличку грабитель потратил на свои нужды.
– По данному факту подразделением дознания возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU