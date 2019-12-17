Из-за «Дела Корнилова» в Переславль приедет комиссия Генсовета «Единой России»

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-17T14:28:51+03:00

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Чтобы изучить ситуацию на месте, в Переславль до конца недели направится комиссия Генсовета «Единой России», глава местной фракции которой подозревается в убийстве. В селе Троицкая Слобода под Переславлем 14 декабря было обнаружено тело 60-летнего местного жителя Павла Чередникова. По данным следствия, его избил и задушил депутат.

- Следует выяснить, как такой человек, вообще, мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию. В этой связи до конца недели в Переславль-Залесский будет направлена комиссия Генсовета, которая на месте изучит ситуацию, соберет депутатский корпус и партийный актив, выслушает мнения людей. Выводы комиссии будут представлены Генсовету, и мы не исключаем, что за этим последуют и какие-то кадровые решения, - заявил заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По славам депутата, Корнилов сознался в убийстве, собранные доказательства полностью изобличают его в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU