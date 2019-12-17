Несколько жильцов аварийного дома в Красном Профинтерне наконец-то получили ключи от новых квартир
Полное расселение планируют завершить в 2024 году
Первые жильцы получили пять новых квартир в Красном ПрофинтернеФото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области началось расселение аварийного дома в поселке Красный Профинтерн. Здание было построено в начале 20 века, и является признанным объектом культурного наследия. Почти за сто лет оно изрядно износилось, но по каким-то причинам люди продолжали там жить. Теперь ситуация изменилась.
Первые жильцы получили пять новых квартир в Красном Профинтерне, и одну – в Ярославле.
Полностью расселить исторический дом планируют до 2024 года. В 2020 году на средства из областного бюджета приобретут еще 26 квартир.
ИСТОЧНИК KP.RU