Несколько жильцов аварийного дома в Красном Профинтерне наконец-то получили ключи от новых квартир

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-17T13:53:59+03:00

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В Ярославской области началось расселение аварийного дома в поселке Красный Профинтерн. Здание было построено в начале 20 века, и является признанным объектом культурного наследия. Почти за сто лет оно изрядно износилось, но по каким-то причинам люди продолжали там жить. Теперь ситуация изменилась.

Первые жильцы получили пять новых квартир в Красном Профинтерне, и одну – в Ярославле.

Полностью расселить исторический дом планируют до 2024 года. В 2020 году на средства из областного бюджета приобретут еще 26 квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU