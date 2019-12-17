В Ярославле жители Брагино подожгли машину должника, а вспыхнуло еще две

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-17T13:09:40+03:00

Хозяин «Хендай» получил значительный материальный ущерб – более 290 тысяч рублей Фото: Александр КОЦ

Учитывая все обстоятельства, суд назначил им условное наказание

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В середине июня 2019 года двое 35-летних жителей Брагино решили поджечь «Хендай», владельцем которого был их приятель. Мужчина задолжал хулиганам 50 тысяч рублей, и не спешил возвращать.

Когда корейская иномарка выгорела полностью, огонь перекинулся на «Митсубиси Аутлендер» и «Форд Фьюжн».

– Владельцу автомобиля «Митсубиси» причинен ущерб на сумму более 92 тысяч рублей. Автомобиль Форд полностью уничтожен огнем, собственнику транспортного средства причинен значительный материальный ущерб на сумму более 194 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Хозяин «Хендай» тоже получил значительный материальный ущерб – более 290 тысяч рублей.

Судья учел, что брагинские поджигатели признали вину и раскаялись, а также маленьких детей, и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно. Плюс испытательный срок 2 года каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU