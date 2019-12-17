Доигрался: ярославец сделал себе пистолет и патроны

СЕГОДНЯ 12:19 2019-12-17T13:13:51+03:00

Но полиция изъяла оружие во время обыска

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У 29-летнего жителя Заволжского района в ходе обыска нашли самодельное оружие и три патрона. Молодой человек рассказал, что он переделал стартовый пистолет, заменив ствол. Патроны от тоже изготовил сам.

На ярославца возбудили два уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

Теперь он отправится за решетку, или на принудительные работы, или под арест, а также может попасть на большой штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU