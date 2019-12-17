2019-12-17T13:13:51+03:00
Происшествия

Доигрался: ярославец сделал себе пистолет и патроны

Но полиция изъяла оружие во время обыска
Екатерина РЯБЦЕВА
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Молодой человек переделал стартовый пистолет, заменив стволМолодой человек переделал стартовый пистолет, заменив стволФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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У 29-летнего жителя Заволжского района в ходе обыска нашли самодельное оружие и три патрона. Молодой человек рассказал, что он переделал стартовый пистолет, заменив ствол. Патроны от тоже изготовил сам.

На ярославца возбудили два уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

Теперь он отправится за решетку, или на принудительные работы, или под арест, а также может попасть на большой штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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