Официально: Подозреваемый в убийстве таксиста депутат Корнилов сначала избил, а потом задушил Чередникова

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-17T12:39:45+03:00

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Следователи официально прокомментировали громкое убийство, произошедшее в Ярославской области. В Переславле-Залесском по подозрению в убийстве задержали председателя фракции "Единой России" Владимира Корнилова. 53-летний мужчина может быть причастен к смети 60-летнего Павла Чередникова, тело которого было обнаружено 14 декабря в Троицкой Слободе.

- По данным следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его,- рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ярославской области по взаимодействию со СМИ Кристина Гузовская.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначены судебные экспертизы.

Коллеги подозреваемого по партии уже сообщили, что Корнилов больше не состоит в «Единой России»

ИСТОЧНИК KP.RU