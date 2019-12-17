Ярославские росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые находились в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-17T11:35:16+03:00

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Росгвардейцы в Угличе и Ярославле задержали двоих мужчин. Они находились в федеральном розыске.

Одного из них помогли отыскать сотрудники УФСИН. 36-летний мужчина числился в розыске с сентября 2019 года. Он уклонялся от отбывания наказания, которое ему назначил суд.

Второго мужчину задержали во Фрунзенском районе недалеко от Большой Луговой улицы. 39-летний ярославец уже был судим ранее, а на момент задержания был в розыске как подозреваемый.

Также сотрудники Росгвардии нашли угнанный автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU