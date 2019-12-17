В Ярославле изменится расписание автобусов №55 и №55К

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-17T10:43:47+03:00

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С 23 декабря в городе изменится схема движения автобусов по маршрутам №55 «Машприбор – Ярославль-Главный» и №55К «Улица Сахарова – Ярославль-Главный».

Теперь автобус №55 будет отходить от остановки «Ярославль-Главный» в 5.21 утра. Последний рейс на «Машприборе» запланирован на 22.42, а от «Ярославля-Главного» – в 22.40.

Автобус № 55К совершит свой последний рейс от остановки «Улица Сахарова» в 22.34, а от «Ярославля-Главного» – в 22.38.

– Просим Вас учесть данные изменения при планировании поездок по указанным маршрутам, – обратились к горожанам в пресс-службе мэрии Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU