В Ярославле к Волковскому театру съехались пожарные расчеты и полиция

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-17T10:26:24+03:00

В пресс-службе МЧС пояснили, что это плановые учения

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Во вторник утром, 17 декабря, движение на площади Волкова было затруднено. Театр в буквальном смысле окружили пожарные расчеты, полиция и спасатели. На Первомайской улице образовался небольшой затор, но пробки не было. Недалеко от театра сотрудники МЧС поставили стол с табличкой «Штаб».

– Это плановые учения на объекте культуры, – ответили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области. – Они часто проходят в городе.

Кстати, недавно у Волковского театра уже собирались пожарные машины. И это тоже была учебная тревога.

ИСТОЧНИК KP.RU