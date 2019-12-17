В Ярославле к Волковскому театру съехались пожарные расчеты и полиция
В пресс-службе МЧС пояснили, что это плановые учения
Из-за скопления пожарных машин на Первомайской образовался заторФото: Роман РЫЖИКОВ
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Во вторник утром, 17 декабря, движение на площади Волкова было затруднено. Театр в буквальном смысле окружили пожарные расчеты, полиция и спасатели. На Первомайской улице образовался небольшой затор, но пробки не было. Недалеко от театра сотрудники МЧС поставили стол с табличкой «Штаб».
– Это плановые учения на объекте культуры, – ответили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области. – Они часто проходят в городе.
Кстати, недавно у Волковского театра уже собирались пожарные машины. И это тоже была учебная тревога.
ИСТОЧНИК KP.RU