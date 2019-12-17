Ярославская бабушка лишилась 767 тысяч рублей из-за мошенников на сайте бесплатных объявлений

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-17T09:41:08+03:00

Мошенник просил реквизиты карты и пришедшие на телефон пароли Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В полицию Фрунзенского района обратилась пожилая женщина. 71-летняя пенсионерка рассказала, что с ее банковских счетов мошенники украли большую сумму денег.

Ранее на сайте бесплатных объявлений ярославна разместила объявление о продаже газовой плиты. Ей на телефон позвонил мужчина и попросил номер карты для предоплаты, а также пароли, которые пришли женщине на телефон.

Наивная пенсионерка дала все реквизиты и осталась без 767 тысяч рублей. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU