Ярославская бабушка лишилась 767 тысяч рублей из-за мошенников на сайте бесплатных объявлений
Полиция возбудила уголовное дело
Мошенник просил реквизиты карты и пришедшие на телефон паролиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Фрунзенского района обратилась пожилая женщина. 71-летняя пенсионерка рассказала, что с ее банковских счетов мошенники украли большую сумму денег.
Ранее на сайте бесплатных объявлений ярославна разместила объявление о продаже газовой плиты. Ей на телефон позвонил мужчина и попросил номер карты для предоплаты, а также пароли, которые пришли женщине на телефон.
Наивная пенсионерка дала все реквизиты и осталась без 767 тысяч рублей. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU