2019-12-16T17:55:39+03:00
Экономика

За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировалось более 830 тыс. ярославцев

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С июля 2010 года по настоящее время на портале госуслуг зарегистрировалось более 100 млн граждан РоссииС июля 2010 года по настоящее время на портале госуслуг зарегистрировалось более 100 млн граждан России
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Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

С июля 2010 года по настоящее время на портале госуслуг зарегистрировалось более 100 млн граждан России. Рекордный показатель по приросту пользователей зафиксирован по итогам 2017 года — 21 млн человек. В Ярославской области порталом государственных услуг пользуется более 830 тыс. человек.

По данным на декабрь 2019 года в пятерку самых популярных услуг по количеству запросов входят: запись на прием к врачу (около 60 млн), получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 24 млн), регистрация автотранспортных средств (9 млн), запись в детский сад (более 7 млн), подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (6 млн). Также пользователи часто оформляют на портале российские и заграничные паспорта (1,2 млн и 5 млн соответственно), регистрацию по месту пребывания и по месту жительства (3 млн), запрашивают разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (1,4 млн).

За 10 лет через портал госуслуг граждане провели почти 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей

За 10 лет через портал госуслуг граждане провели почти 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей

Всего с 2009 года граждане заполнили и отправили более 325 млн электронных заявлений на получение госуслуг, из них почти 2,5 млн приходится на запросы жителей Ярославской области. Около 50% от общего количества было подано в 2019 году — свыше 145 млн (по состоянию на декабрь 2019 года), из них 1,1 млн – в Ярославской области. В топ-10 регионов — лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт- Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область.

За 10 лет через портал госуслуг граждане провели почти 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей.

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает ПАО «Ростелеком» при участии АО «РТ Лабс», сообщает пресс-служба «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU

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