За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировалось более 830 тыс. ярославцев

16 Дек. 17:55 2019-12-16T17:55:39+03:00

С июля 2010 года по настоящее время на портале госуслуг зарегистрировалось более 100 млн граждан России

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Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

С июля 2010 года по настоящее время на портале госуслуг зарегистрировалось более 100 млн граждан России. Рекордный показатель по приросту пользователей зафиксирован по итогам 2017 года — 21 млн человек. В Ярославской области порталом государственных услуг пользуется более 830 тыс. человек.

По данным на декабрь 2019 года в пятерку самых популярных услуг по количеству запросов входят: запись на прием к врачу (около 60 млн), получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 24 млн), регистрация автотранспортных средств (9 млн), запись в детский сад (более 7 млн), подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (6 млн). Также пользователи часто оформляют на портале российские и заграничные паспорта (1,2 млн и 5 млн соответственно), регистрацию по месту пребывания и по месту жительства (3 млн), запрашивают разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (1,4 млн).

За 10 лет через портал госуслуг граждане провели почти 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей

Всего с 2009 года граждане заполнили и отправили более 325 млн электронных заявлений на получение госуслуг, из них почти 2,5 млн приходится на запросы жителей Ярославской области. Около 50% от общего количества было подано в 2019 году — свыше 145 млн (по состоянию на декабрь 2019 года), из них 1,1 млн – в Ярославской области. В топ-10 регионов — лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт- Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область.

За 10 лет через портал госуслуг граждане провели почти 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей.

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает ПАО «Ростелеком» при участии АО «РТ Лабс», сообщает пресс-служба «Ростелеком».

ИСТОЧНИК KP.RU