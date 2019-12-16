Ярославский предприниматель выплатит покупательнице двойную стоимость бракованной шубы

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-16T17:07:00+03:00

Женщина купила норку на сайте за 65 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Покупку ярославна совершила еще весной 2018 года на интернет-сайте меховой фабрики. Товар был оплачен предварительно, женщина получила свою шубку и повесила ее в шкаф до будущей зимы.

Но зимой ее ждал неприятный сюрприз: на воротнике мехового пальто обнаружились примятости в 12, 9 и 5 сантиметров, более светлые, чем общий тон товара; воротник провисал; на шубе были темные продольные полосы, а этикетка оказалась заполнена небрежно и от руки. Причем изготовителем являлось ИП Павлюченко Л.Н., а не меховая фабрика.

Покупательница написала претензию продавцу, попросила вернуть деньги, но предприниматель предложил отдать ему шубу для исследования. Женщина не согласилась и обратилась к независимым экспертам. Товароведческая экспертиза выявила ряд недостатков производственного характера: дефекты выделки шкурок, раскроя и пошива, которые сильно снижали эксплуатационные и потребительские свойства товара. Но продавец отказался возвращать деньги.

Пришлось ярославне обращаться в суд, который решил, что продавец допустил продажу некачественного изделия, а значит покупатель имеет право на возврат уплаченной на товар суммы, взыскание неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов.

- Решением Фрунзенского районного суда исковые требования истицы удовлетворены частично, с индивидуального предпринимателя взыскана стоимость товара 65200 рублей, неустойка за нарушение срока возврата стоимости товара 5000 рублей, компенсация морального вреда 2000 рублей, штраф в сумме 36100 рублей, судебные расходы 21830 рублей, - пояснили в Ярославском областном суде.

Ответчик попытался обжаловать решение суда первой инстанции, настаивая на том, что он был готов возместить стоимость товара, если бы шубу отдали ему на экспертизу.

Но судебная коллегия не нашла оснований для изменения решения суда первой инстанции. Оно вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU