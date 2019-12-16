В деревню Юрьевская Слобода Ярославской области провели газ

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-16T16:58:58+03:00

На сегодня введены в эксплуатацию объекты газификации в Борисоглебском, Даниловском, Некрасовском и Ростовском районах. Фото: Правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

В деревню Юрьевская Слобода Ростовского района провели газ. Для 80 домовладений деревни протянули межпоселковую сеть. Помимо этого, в населенном пункте был установлен газораспределительный пункт.

- На сегодня введены в эксплуатацию объекты газификации в Борисоглебском, Даниловском, Некрасовском и Ростовском районах. Остальные объекты находятся в завершающей стадии, ведется подготовка исходно-разрешительной документации, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Общая протяженность газопровода в деревне Юрьевская Слобода составила более 500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU