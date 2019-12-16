2019-12-16T16:58:58+03:00
Общество

В деревню Юрьевская Слобода Ярославской области провели газ

Протяженность газопровода составила более 500 метров
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
На сегодня введены в эксплуатацию объекты газификации в Борисоглебском, Даниловском, Некрасовском и Ростовском районах.На сегодня введены в эксплуатацию объекты газификации в Борисоглебском, Даниловском, Некрасовском и Ростовском районах.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В деревню Юрьевская Слобода Ростовского района провели газ. Для 80 домовладений деревни протянули межпоселковую сеть. Помимо этого, в населенном пункте был установлен газораспределительный пункт.

- На сегодня введены в эксплуатацию объекты газификации в Борисоглебском, Даниловском, Некрасовском и Ростовском районах. Остальные объекты находятся в завершающей стадии, ведется подготовка исходно-разрешительной документации, - добавили в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Общая протяженность газопровода в деревне Юрьевская Слобода составила более 500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский предприниматель выплатит покупательнице двойную стоимость бракованной шубы
В деревню Юрьевская Слобода Ярославской области провели газ
Ярославские следователи назвали причину загадочной смерти мужчины в деловом костюме
В Ярославле закончили ремонтировать дом на Московском проспекте
Прокатимся красиво! В Ярославле в рейсы вышли празднично украшенные трамваи и троллейбус
По Рыбинску прогулялись 2020 Дедов Морозов, Санта Клаус из Франции и три гигантских мыши
Ярославцев могут выселить на улицу из-за того, что они превратили квартиру в гадюшник
Житель Ярославской области сломал челюсть прохожему в ответ на замечание
В центре Ярославля динозавры перекрыли проезжую часть и устроили дикие танцы
Ярославские спасатели рассказали, что делать, если провалился под лед
Ярославна судится с мэрией из-за новой квартиры