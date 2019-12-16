В Ярославле закончили ремонтировать дом на Московском проспекте
Ремонт дома на Московском проспекте 61а закончен. Как он сделан, проверили специалисты департамента госжилнадзора, фонда капремонта и управляющей компании. Объект этот находится на контроле губернатора, ведь дом – один из ярких примеров архитектуры 30-х годов XX века.
Подрядчик восстановил балясины и колонны, управляющая компания привела в порядок подъезды и входные группы, заменила деревянные окна на пластиковые, старые светильники – на энергоэффективные.
В подвале сделали вентиляцию, поменяли электропроводку и аварийные участки в системе отопления.
В планах – замена системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт фундамента. Дом будет полностью приведен в надлежащее техническое состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU