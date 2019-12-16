В Ярославле закончили ремонтировать дом на Московском проспекте

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-16T16:16:56+03:00

Объект этот находится на контроле губернатора. ФОТО: правительство Ярославской области

Он – один из ярких примеров архитектуры 30-х годов прошлого века

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Ремонт дома на Московском проспекте 61а закончен. Как он сделан, проверили специалисты департамента госжилнадзора, фонда капремонта и управляющей компании. Объект этот находится на контроле губернатора, ведь дом – один из ярких примеров архитектуры 30-х годов XX века.

Подрядчик восстановил балясины и колонны, управляющая компания привела в порядок подъезды и входные группы, заменила деревянные окна на пластиковые, старые светильники – на энергоэффективные.

В подвале сделали вентиляцию, поменяли электропроводку и аварийные участки в системе отопления.

В планах – замена системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт фундамента. Дом будет полностью приведен в надлежащее техническое состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU