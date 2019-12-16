2019-12-16T15:25:25+03:00
Общество

Прокатимся красиво! В Ярославле в рейсы вышли празднично украшенные трамваи и троллейбус

Стоимость проезда – 28 рублей
Полина Вачнадзе
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Стоимость проезда, как и в обычном общественном маршруте, - 28 рублейСтоимость проезда, как и в обычном общественном маршруте, - 28 рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 16 декабря, на улицы Ярославля вышел украшенный по-праздничному электротранспорт: два трамвая и один троллейбус. Заметить их не сложно даже издалека: снаружи состав переливается светящимися гирляндами, внутри мишура, снежинки и прочие новогодние атрибуты. В пути для пассажиров включают веселые праздничные песни.

В этом году украсили трамваи №1 (борт №172) и №7 (борт №186), а также троллейбус №1 (борт №61). Отследить движение новогоднего транспорта можно в режиме реального времени на сайте ot76.ru или в мобильном приложении – он будет помечен снежинками.

Стоимость проезда, как и в обычном общественном маршруте, - 28 рублей, действуют все льготы.

Ездить нарядные трамваи и троллейбус по улицам Ярославля будут до 31 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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