2019-12-16T15:17:28+03:00
Общество

По Рыбинску прогулялись 2020 Дедов Морозов, Санта Клаус из Франции и три гигантских мыши

Впереди колонны шагал Дед Мороз из Великого Устюга
Екатерина РЯБЦЕВА
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Некоторые участники парада передвигались на велосипедах и самокатахНекоторые участники парада передвигались на велосипедах и самокатахФото: Администрация Рыбинска
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В субботу, 14 декабря, по новогоднему Рыбинску прошла традиционная колонна Дедов Морозов. В НаШествии приняли участие 2020 старых волшебников, а также снегурочки и другие новогодние персонажи.

Все началось в 15.30 под звуки оркестра и веселых песен из динамиков автомобилей. Во главе колонны шел главный Дед Мороз страны. Он прибыл в наши края из Великого Устюга. Вместе с ним – рыбинская Снежинка.

Некоторые участники парада выглядели весьма необычно. Они передвигались на ходулях, самокатах, велосипедах и автоплатформах. Деды Морозы управляли квадроциклами и даже забрались на катер.

Среди русских белобородых стариков были и представители других стран. Например, Францию представлял темнокожий Пэр Ноэль.

В колонну вклинились и автолюбители, которые украсили свои автомобили в виде гигантских мышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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