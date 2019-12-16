По Рыбинску прогулялись 2020 Дедов Морозов, Санта Клаус из Франции и три гигантских мыши
В субботу, 14 декабря, по новогоднему Рыбинску прошла традиционная колонна Дедов Морозов. В НаШествии приняли участие 2020 старых волшебников, а также снегурочки и другие новогодние персонажи.
Все началось в 15.30 под звуки оркестра и веселых песен из динамиков автомобилей. Во главе колонны шел главный Дед Мороз страны. Он прибыл в наши края из Великого Устюга. Вместе с ним – рыбинская Снежинка.
Некоторые участники парада выглядели весьма необычно. Они передвигались на ходулях, самокатах, велосипедах и автоплатформах. Деды Морозы управляли квадроциклами и даже забрались на катер.
Среди русских белобородых стариков были и представители других стран. Например, Францию представлял темнокожий Пэр Ноэль.
В колонну вклинились и автолюбители, которые украсили свои автомобили в виде гигантских мышей.
ИСТОЧНИК KP.RU