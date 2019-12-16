2019-12-16T14:52:33+03:00
Общество

Ярославцев могут выселить на улицу из-за того, что они превратили квартиру в гадюшник

Им все равно, а соседи страдают
Полина Вачнадзе
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Жильцам дали шанс все исправить, но воспользуются ли они им… ФОТО: Андрея Мамонтова в соцсетиЖильцам дали шанс все исправить, но воспользуются ли они им… ФОТО: Андрея Мамонтова в соцсети
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Грязь, хлам, убитая сантехника… Как раз тот случай, когда вспоминается профессор Преображенский и его слова о том, что разруха не в клозетах, а в головах. В квартире на Резинотехнике, кажется, «старуха с клюкой», прошлась и по комнате, и по кухне, и по клозету и этой самой клюкой раскидала и разбила все, до чего дотянулась.

Проверяющие из администрации Заволжского района, которые пришли с проверкой в квартиру, были, мягко говоря, в шоке.

- В рамках контроля за сохранностью муниципальных жилых помещений, регулярно выявляются жилые помещения, которые содержатся жителями ненадлежащим образом: захламление, антисанитария, неисправное сантехническое и иное инженерное оборудование. Так выявлена очередная квартира в микрорайоне «Резинотехника», - пишет на своей странице в соцсети глава администрации Андрей Мамонтов. – Выдано предупреждение о приведении жилого помещения в надлежащее состояние, в противном случае, администрацией района будет инициирована процедура выселения таких граждан без предоставления другого жилья.

При этом выселение называют крайней мерой. Жильцам дали шанс все исправить, но воспользуются ли они им… Сложно представить, что должно происходить в головах у людей, чтобы довести свое жилье до такого плачевного состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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