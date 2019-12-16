Житель Ярославской области сломал челюсть прохожему в ответ на замечание
В одну из июльских ночей 23-летний житель Мышкинского района находился рядом с местным рестораном. Там он поругался с посетителем, который сказал ему, что тот некорректно ведет себя с девушкой. Разъяренный молодой человек ударил «воспитателя» по лицу.
– В результате у потерпевшего была переломана челюсть, чем причинен вред здоровью средней тяжести, – пояснили в прокуратуре Ярославской области.
Было возбуждено уголовное дело. Молодой человек уже был судим за побои ранее.
Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении. Также мышкинец выплатит потерпевшему моральный вред в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU