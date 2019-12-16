2019-12-16T14:50:52+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области сломал челюсть прохожему в ответ на замечание

Потерпевшему не понравилось, как молодой человек обращается с девушкой
Екатерина РЯБЦЕВА
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Молодой человек уже был судим за побои ранееМолодой человек уже был судим за побои ранееФото: Михаил ФРОЛОВ
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В одну из июльских ночей 23-летний житель Мышкинского района находился рядом с местным рестораном. Там он поругался с посетителем, который сказал ему, что тот некорректно ведет себя с девушкой. Разъяренный молодой человек ударил «воспитателя» по лицу.

– В результате у потерпевшего была переломана челюсть, чем причинен вред здоровью средней тяжести, – пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Было возбуждено уголовное дело. Молодой человек уже был судим за побои ранее.

Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении. Также мышкинец выплатит потерпевшему моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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