Житель Ярославской области сломал челюсть прохожему в ответ на замечание

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-16T14:50:52+03:00

Молодой человек уже был судим за побои ранее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Потерпевшему не понравилось, как молодой человек обращается с девушкой

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В одну из июльских ночей 23-летний житель Мышкинского района находился рядом с местным рестораном. Там он поругался с посетителем, который сказал ему, что тот некорректно ведет себя с девушкой. Разъяренный молодой человек ударил «воспитателя» по лицу.

– В результате у потерпевшего была переломана челюсть, чем причинен вред здоровью средней тяжести, – пояснили в прокуратуре Ярославской области.

Было возбуждено уголовное дело. Молодой человек уже был судим за побои ранее.

Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении. Также мышкинец выплатит потерпевшему моральный вред в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU