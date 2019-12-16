2019-12-16T14:20:25+03:00
Общество

В центре Ярославля динозавры перекрыли проезжую часть и устроили дикие танцы

Горожане сняли ролик и залили в сеть [ВИДЕО]
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Ярославль LIVEФОТО: Ярославль LIVE
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В Ярославле на пересечении улиц Максимова и Трефолева шальные динозавры устроили дикие танцы под трек Big Russian Boss’а.

Ростовые куклы услышали песню из открытой машины и вышли на импровизированный баттл с фланирующей городской молодежью.

Очевидцы снимали происходящее на телефоны, а динозавры неслабо заводили ярославцев.

Возмущались только водители, ведь все действо происходило на проезжей части.

– Это такой вид магического ритуала по вызову снега, – оставляют комментарии в паблике «Ярославль LIVE».

Ну а что, и ведь сработало!

Динозавры на Трефолева в Ярославле .ВИДЕО: Ярославль LIVE

ИСТОЧНИК KP.RU

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