В центре Ярославля динозавры перекрыли проезжую часть и устроили дикие танцы
В Ярославле на пересечении улиц Максимова и Трефолева шальные динозавры устроили дикие танцы под трек Big Russian Boss’а.
Ростовые куклы услышали песню из открытой машины и вышли на импровизированный баттл с фланирующей городской молодежью.
Очевидцы снимали происходящее на телефоны, а динозавры неслабо заводили ярославцев.
Возмущались только водители, ведь все действо происходило на проезжей части.
– Это такой вид магического ритуала по вызову снега, – оставляют комментарии в паблике «Ярославль LIVE».
Ну а что, и ведь сработало!
Динозавры на Трефолева в Ярославле .ВИДЕО: Ярославль LIVE
ИСТОЧНИК KP.RU