В центре Ярославля динозавры перекрыли проезжую часть и устроили дикие танцы

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-16T14:20:25+03:00

Горожане сняли ролик и залили в сеть [ВИДЕО]

Изменить размер текста: A A

В Ярославле на пересечении улиц Максимова и Трефолева шальные динозавры устроили дикие танцы под трек Big Russian Boss’а.

Ростовые куклы услышали песню из открытой машины и вышли на импровизированный баттл с фланирующей городской молодежью.

Очевидцы снимали происходящее на телефоны, а динозавры неслабо заводили ярославцев.

Возмущались только водители, ведь все действо происходило на проезжей части.

– Это такой вид магического ритуала по вызову снега, – оставляют комментарии в паблике «Ярославль LIVE».

Ну а что, и ведь сработало!

Динозавры на Трефолева в Ярославле .ВИДЕО: Ярославль LIVE

ИСТОЧНИК KP.RU