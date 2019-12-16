2019-12-16T14:23:21+03:00
Общество

Ярославские спасатели рассказали, что делать, если провалился под лед

Сейчас толщина льда на Которосли – максимум 5 сантиметров
Полина Вачнадзе
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Толщина льда на Которосли - 5 сантиметровТолщина льда на Которосли - 5 сантиметровФото: Мэрия Ярославля
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В зоне риска обычно – рыбаки, которые готовы выйти на лед при первых признаках его появления. Но и остальные горожане тоже часто подвергают себя неоправданному риску, вступая на тонкую гладь.

Поэтому ярославские спасатели рассказали, что нужно делать, если вы все же вышли на лед (несмотря на запрет это делать) и он провалился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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