Ярославские спасатели рассказали, что делать, если провалился под лед

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-16T14:23:21+03:00

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В зоне риска обычно – рыбаки, которые готовы выйти на лед при первых признаках его появления. Но и остальные горожане тоже часто подвергают себя неоправданному риску, вступая на тонкую гладь.

Поэтому ярославские спасатели рассказали, что нужно делать, если вы все же вышли на лед (несмотря на запрет это делать) и он провалился.

ИСТОЧНИК KP.RU