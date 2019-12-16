2019-12-16T13:53:49+03:00
Общество

Ярославна судится с мэрией из-за новой квартиры

Ей предлагали деньги, а женщин настаивает на жилье
Полина Вачнадзе
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Отселить всех жильцов должны были еще 3 года назадОтселить всех жильцов должны были еще 3 года назадФото: Владимир ВОРСОБИН
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Прокуратура Дзержинского района провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина является собственником небольшой комнаты – всего чуть более 13 квадратов – в доме по улице 1905 года, который в 2012 году был признан аварийным и подлежащим сносу.

Отселить всех жильцов должны были еще 3 года назад, однако, это сделано не было. Но в октябре 2017-го мэрия в адрес всех собственников помещений направляет требование о сносе дома.

- Постановлением мэрии Ярославля в целях расселения и сноса указанного многоквартирного дома принято решение об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и квартир. В августе 2019 года заявительнице вручен проект соглашения об изъятии недвижимости, определена выкупная стоимость комнаты, - поясняют в прокуратуре Дзержинского района.

Но было установлено, что этот дом включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2015 годы, и должен быть расселен уже в 2019-2020-х, в рамках первого этапа этой программы. Согласно закону, если дом включен в эту программу, то собственник жилого помещения имеет право на предоставление другого помещения либо его выкуп.

Ярославна, которая обратилась в прокуратуру, не согласилась с размером возмещения, так этих денег на покупку нового жилья ей явно не хватало.

- В связи с нарушением жилищных прав заявительницы и непредоставлением ей права выбора, прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании мэрии Ярославля предоставить женщине взамен изымаемого жилого помещения в собственность другое благоустроенное помещение, отвечающее всем нормам и требованиям, расположенное в Ярославле и площадью не менее 13,2 кв.метров, - сказали в прокуратуре.

Суд требования прокурора удовлетворил, однако, в законную силу решение еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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