2019-12-16T13:31:15+03:00
Общество

В Тутаевском районе сгорел дом: погиб хозяин

Следователи рассматривают несколько причин возникновения пожара
Полина Вачнадзе
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Ликвидировать пожар удалось только ближе к трем часа ночи. ФОТО: МЧС Ярославль ТвиттерЛиквидировать пожар удалось только ближе к трем часа ночи. ФОТО: МЧС Ярославль Твиттер
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ЧП произошло около 22.00 часов 15 декабря. На улице Центральной в деревне Баскачево Тутаевского района заполыхал частный дом. На место выехали две пожарные машины, ликвидировать пожар удалось только ближе к трем часа ночи.

К сожалению, без жертв не обошлось – погиб хозяин дома, 74-летний мужчина. Сейчас по факту его смерти проводится проверка.

У следователей области есть две основные версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем при курении и неисправность печного оборудования.

- В настоящее время выполняются все необходимые проверочные мероприятия, произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, - сообщает пресс-служба Управления СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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