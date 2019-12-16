В Тутаевском районе сгорел дом: погиб хозяин
ЧП произошло около 22.00 часов 15 декабря. На улице Центральной в деревне Баскачево Тутаевского района заполыхал частный дом. На место выехали две пожарные машины, ликвидировать пожар удалось только ближе к трем часа ночи.
К сожалению, без жертв не обошлось – погиб хозяин дома, 74-летний мужчина. Сейчас по факту его смерти проводится проверка.
У следователей области есть две основные версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем при курении и неисправность печного оборудования.
- В настоящее время выполняются все необходимые проверочные мероприятия, произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, - сообщает пресс-служба Управления СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU