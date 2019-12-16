2019-12-16T13:01:49+03:00
Спорт

Ярославцы в составе сборной стали третьими на Чемпионате мира по гандболу

Женская сборная взяла бронзу в Японии
Полина Вачнадзе
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Женская сборная России является четырехкратным победителем Чемпионата мира по гандболу. ФОТО: Управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля в соцсетиЖенская сборная России является четырехкратным победителем Чемпионата мира по гандболу. ФОТО: Управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля в соцсети
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В составе сборной России – три представителя ярославского гандбола: тренер, Олимпийский чемпион-1992 Олег Киселев, тренер вратарей Любовь Коротнева и вратарь Анастасия Лагина (тренер Рафаэль Калашян).

В матче за бронзу команда из России одолела команду Норвегии со счетом 33:28. За первое место будут бороться Испания и Нидерланды, скоро они выяснит, кто из них сильнее.

Женская сборная России является четырехкратным победителем Чемпионата мира по гандболу. Они побеждали в 2001, 2005, 2007 и 2009 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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