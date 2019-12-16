В Ярославле восстанавливают дом после взрыва бытового газа

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-16T12:21:49+03:00

В доме уже установили подпорки и заменили окна в местах общего пользования Фото: Мэрия Ярославля

Изменить размер текста: A A

В Ярославле начинают восстанавливать дом, где недавно произошел взрыв бытового газа.

Подрядчик уже представил проект на первый этап работ. В настоящее время в доме уже установили подпорки и заменили окна в подъездах.

Мебель, техника и личные вещи людей, которые пострадали, охраняются.

– Прорабатываются вопросы дальнейшего восстановления конструктивных элементов здания, – рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. –Также будет проверена и безопасность, после чего жители смогут заехать в свои квартиры.

Взрыв прогремел вечером, 30 ноября, в пятиэтажном панельном доме. Житель квартиры, где случилось ЧП, был госпитализирован, а остальных постояльцев эвакуировали в пункт временного размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU