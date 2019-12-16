В Ярославле восстанавливают дом после взрыва бытового газа
В Ярославле начинают восстанавливать дом, где недавно произошел взрыв бытового газа.
Подрядчик уже представил проект на первый этап работ. В настоящее время в доме уже установили подпорки и заменили окна в подъездах.
Мебель, техника и личные вещи людей, которые пострадали, охраняются.
– Прорабатываются вопросы дальнейшего восстановления конструктивных элементов здания, – рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. –Также будет проверена и безопасность, после чего жители смогут заехать в свои квартиры.
Взрыв прогремел вечером, 30 ноября, в пятиэтажном панельном доме. Житель квартиры, где случилось ЧП, был госпитализирован, а остальных постояльцев эвакуировали в пункт временного размещения.
ИСТОЧНИК KP.RU