2019-12-16T12:05:14+03:00
Общество

Бизнесмен из Ярославской области отдал долги, когда приставы арестовали все его имущество

А у него в собственности был десяток домов и земельные участки
Полина Вачнадзе
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В результате долг по налогам был оплачен предпринимателем в полном объеме. ФОТО: УФССП по Ярославской областиВ результате долг по налогам был оплачен предпринимателем в полном объеме. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Было из-за чего расстроиться и быстро погасить задолженность по налогам. А она у предпринимателя оказалась существенная – он не перечислил в бюджет 847 тысяч рублей.

Приставом были установлены объекты недвижимости, которые находились в собственности бизнесмена. На это имущество и был наложен арест – под ограничение на регистрационные действия попали более десятка зданий и земель. Это оказалось самым действенным способом взыскания долга.

Перепродать объекты мужчине не удалось и, о чудо, деньги на погашение налоговой задолженности нашлись за неделю.

- В результате предпринятых мер долг по налогам был оплачен предпринимателем в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнение, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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