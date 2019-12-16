Бизнесмен из Ярославской области отдал долги, когда приставы арестовали все его имущество
Было из-за чего расстроиться и быстро погасить задолженность по налогам. А она у предпринимателя оказалась существенная – он не перечислил в бюджет 847 тысяч рублей.
Приставом были установлены объекты недвижимости, которые находились в собственности бизнесмена. На это имущество и был наложен арест – под ограничение на регистрационные действия попали более десятка зданий и земель. Это оказалось самым действенным способом взыскания долга.
Перепродать объекты мужчине не удалось и, о чудо, деньги на погашение налоговой задолженности нашлись за неделю.
- В результате предпринятых мер долг по налогам был оплачен предпринимателем в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнение, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU