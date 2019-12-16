2019-12-16T11:31:32+03:00
Общество

Ярославские общественники недовольны количеством рекламы на стеклах транспорта

Власти утверждают, что ее – не более 25%
Полина Вачнадзе
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Реклама – одна из доходных статей работы перевозчикаРеклама – одна из доходных статей работы перевозчикаФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня на совещании в мэрии представители общественного совета подняли вопрос о количестве рекламы на стеклах городского транспорта. По словам представителей общественности, да и мы сами тоже можем в этом убедиться, в некоторых автобусах и троллейбусах замазано, заклеено, закрыто порядка половины стекол. Едешь – и не видишь, где едешь.

- Сначала была тенденция – запускали аудиорекламу, которая ежеминутно досаждала пассажирам. Теперь – реклама на стеклах. Неужели доход от нее настолько существенный, что дает возможность понижать культуру обслуживания пассажиров на этих видах общественного транспорта? – задали, можно сказать, риторический вопрос начальнику управления городского пассажирского транспорта Сергею Волканевскому.

- Та реклама, что находится на бортах транспортных средств, размещена в соответствие с законом «О рекламе», то есть, может занимать не более 25% остекления. Если есть нарушения, мы их устраняем. Реклама – одна из доходных статей работы перевозчика, полностью отказаться от нее мы не можем, - пояснил руководитель управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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