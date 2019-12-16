На Советской площади в Ярославле открыли Центральный каток

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-16T11:11:09+03:00

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Если, конечно, позволит погода и не будет критических перепадов температур, сообщили сегодня на общегородском совещании в мэрии города.

- Работа по заливке катка была проделана в этом году глобальная, но все успели сделать в срок. Площадка размером 58 на 28 метров, хоккейные борта, стекла – все на европейском уровне, - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Александр Легус. – Вчера в 16 часов состоялось открытие, которое снимали 5 камер и транслировали в социальную сеть. Трансляцию посмотрело 56 тысяч зрителей.

Как и в прошлые годы, каток будет работать бесплатно: в будни с 9 до 22 часов, в выходные – с 9 до 23. По такому же графику будет открыт и прокат коньков. В этом году организаторы учли недочеты прошлых лет и улучшили качество льда, а также интенсивность освещения.

Помимо катаний, на ледовом катке пройдут развлекательные программы «Ярославская зима» и различные хоккейные турниры.

ИСТОЧНИК KP.RU