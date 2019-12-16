Стало известно, когда вновь начнут продавать билеты на «Волшебный троллейбус»
А сбой в системе, в свою очередь, случился из-за большого наплыва покупателей. Организаторы попросили время, чтобы лучше подготовиться и в последствие избежать таких недоразумений.
Очередная продажа билетов на «Волшебный троллейбус» стартует 21 декабря в 14.00. Приобрести их можно в одной из касс города по адресам:
1. Богоявленская площадь
2. Красная площадь
3. пл. Труда (напротив Универмага «Ярославль»), ул. Свободы, 63
4. В районе ул. Угличская, 24 (рядом с рестораном «Углич»)
5. пр. Октября в районе дома 47 (напротив ТЦ «Гигант»)
6. пр. Октября в районе дома 65 (ОК «Областная онкологическая больница»)
7. ул. Белинского, в районе дома 26а
8. ул. Бабича в районе дома 7
9. Ленинградский проспект, в районе дома 72а
10. Ленинградский проспект, в районе дома 117 (ОК «ул. Волгоградская» в сторону центра)
11. Ленинградский проспект, в районе дома 49а (напротив ТЦ «Космос»)
12. Ленинградский проспект, в районе дома 69 (ОК «Пионерская»)
13. проспект Дзержинского, дом 63 (в супермаркете «Дикси»)
14. в районе Ленинградский пр./ул. Урицкого (касса совмещена с пунктом Полиция)
15. ул. Урицкого, дом 39
16. ул. Панина в районе д. 37
17. ул. Большая Норская (в районе пересечения с ул. 1905 года)
18. Московский проспект в районе дома 105 (у «Макдональдса»)
19. ул. Гагарина в районе дома 43 (ОК «ул.Менделеева» в сторону центра)
20. ул. Ньютона в районе дома 53 (ОК «ул. Доронина»)
21. ул. Пирогова в районе дома 37
22. пр. Авиаторов в районе дома 143 (ОК «ул.Совхозная»)
23. ул. Спартаковская в районе дома 23
24. ул. Спартаковская, дом 21 (в супермаркете «Высшая Лига»)
25. ул. Спартаковская, дом 35 (в супермаркете «Дикси»)
26. ул. Ранняя, дом 10
27. ул. 8 Марта, у дома 16
28. пр. Авиаторов в районе дома 131 (Ост. Красноборская).
Также билеты можно приобрести в режиме онлайн.
Тем, кто все же успел купить билеты до сбоя в системе, волноваться не стоит, они действительны.
Напомним, что «Волшебный троллейбус» начнет курсировать по ярославским улицам с 23 декабря. Маршрут его останется тем же, что и в прошлом году: от вокзала Ярославль-Главный по улице Свободы до площади Волкова и обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU