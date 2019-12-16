2019-12-16T10:13:23+03:00
Происшествия

Ярославский водитель фуры хотел дать взятку на дороге, но получил уголовное дело

Правоохранители сообщили о произволе в дежурную часть
Екатерина РЯБЦЕВА
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Водитель забыл, что в патрульных автомобилях есть видеорегистраторыВодитель забыл, что в патрульных автомобилях есть видеорегистраторыФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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На 134 километре трассы Москва-Холмогоры сотрудники ГИБДД остановили «МАЗ». За рулем фуры находился 66-летний мужчина. Он нарушил правила, и, чтобы не привлекаться к административной ответственности, решил дать сотрудникам при исполнении взятку. Водитель, видимо, забыл или не знал, что во всех патрульных машинах стоят видеорегистраторы.

– Полицейские незамедлительно сообщили об этом в дежурную часть, факт покушения на дачу взятки был задокументирован, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту мелкого взяточничества возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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