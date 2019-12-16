В Ярославской области судимый и неработающий мужчина украл из дачного дома две иконы

СЕГОДНЯ 10:00 2019-12-16T10:00:36+03:00

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В Любимском районе 53-летний мужчина сорвал навесной замок и залез в дачный дом. Там он нашел две иконы, электродвигатель и бытовую технику. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В полицию обратилась 58-летняя хозяйка жилища.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый уже был судим ранее, в настоящий момент нигде не работает. Он дал признательные показания и рассказал, что один из ликов святых он продал в Данилове за тысячу рублей, часть бытовой техники оставил себе, а остальное спрятал в канализации, чтобы его подельники помогли реализовать это имущество.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

– В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU