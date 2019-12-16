В Ярославской области судимый и неработающий мужчина украл из дачного дома две иконы
В Любимском районе 53-летний мужчина сорвал навесной замок и залез в дачный дом. Там он нашел две иконы, электродвигатель и бытовую технику. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
В полицию обратилась 58-летняя хозяйка жилища.
Правоохранители выяснили, что подозреваемый уже был судим ранее, в настоящий момент нигде не работает. Он дал признательные показания и рассказал, что один из ликов святых он продал в Данилове за тысячу рублей, часть бытовой техники оставил себе, а остальное спрятал в канализации, чтобы его подельники помогли реализовать это имущество.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
– В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU