Внедорожник на тротуаре и труп: В Ярославле сфотографировали странное путешествие

СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-15T17:41:53+03:00

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В минувшую субботу, 14 декабря, в Ярославле произошло странное происшествие. На пересечении улиц Свердлова и Собинова прохожие обнаружили труп мужчины, который лежал перед внедорожником, который, почему-то, сильно заехал на тротуар. В полиции произошедшее пока не комментируют.

- Там всегда как сумасшедшие летят, особенно вечером, - прокомментировал фото в группе Дороги Ярославля на facebook пользователь с ником Victorius Sysoeff.

-Как можно на этом месте гнать так, что сбить насмерть? Ума не приложу, сколько раз там не ездила, максимум 40-50, или медленнее, там же машины с обеих сторон? – задается вопросом Алла Ицкович.

По предварительным данным, причиной смерти стало резкое ухудшение самочувствия.

ИСТОЧНИК KP.RU