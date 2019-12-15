Ярославна Анастасия Лагина - обладательница бронзы чемпионата мира по гандболу

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-15T14:20:18+03:00

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На завершившемся в Японии чемпионате мира по гандболу среди женских команд российская сборная в матче за 3-е место уверенно переиграла одну из сильнейших национальных сборных мира - команду Норвегии – и завоевала «бронзу». Причем, для России - это первые за 10 лет медали мировых форумов. Среди тех, кто в составе российской сборной выходил на площадку на этом чемпионате, была юная воспитанница ярославской школы гандбола вратарь Анастасия Лагина!

Хоть Настя сейчас уже выступает не за Ярославль, а в тольяттинской «Ладе», но все равно остается нашей. Правда, в «бронзовом» матче Насте не довелось быть в игре, потому что не была в основной заявке сборной России на чемпионат. Однако Настя не просто побывала на чемпионате в Японии в качестве ближайшего резерва. Когда в одном из матчей получила травму основной вратарь россиянок, Настю дозаявили в состав сборной и в ряде следующих игр она выходила на площадку, причем, отработала свое время так успешно, что у тренерского штаба зародились проблемы после того, как врачи завершили возвращение в строй ведущего вратаря. Но опыту, в конце концов, все же было отдано предпочтение.

Тем не менее, Настя успела показать, что становится одним из серьезных претендентов на место основного голкипера российской сборной

ИСТОЧНИК KP.RU