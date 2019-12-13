В Ярославской области пропала девушка-подросток в розовой кофте и черном пуховике
10 декабря в Рыбинске пропала 14-летняя Диана Антоновна Буровникова.
– По данному факту следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в ведомстве.
Девушка выглядит на 16-17 лет. Рост – 160-165 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие.
Была одета в черную зимнюю куртку, розовую кофту, коричневые джинсы и черные ботинки.
Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Дианы, сообщите по телефонам 8 (4855) 28-01-92, 8 (4855) 28-12-81 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU