В Ярославской области пропала девушка-подросток в розовой кофте и черном пуховике

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-13T14:49:59+03:00

Девушка выглядит на 16-17 лет Фото: СУ СКР по Ярославской области

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10 декабря в Рыбинске пропала 14-летняя Диана Антоновна Буровникова.

– По данному факту следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в ведомстве.

Девушка выглядит на 16-17 лет. Рост – 160-165 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие.

Была одета в черную зимнюю куртку, розовую кофту, коричневые джинсы и черные ботинки.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Дианы, сообщите по телефонам 8 (4855) 28-01-92, 8 (4855) 28-12-81 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU