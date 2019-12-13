2019-12-13T14:49:59+03:00
Общество

В Ярославской области пропала девушка-подросток в розовой кофте и черном пуховике

Диану Буровникову ищут уже 3 дня
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Девушка выглядит на 16-17 летДевушка выглядит на 16-17 летФото: СУ СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:

10 декабря в Рыбинске пропала 14-летняя Диана Антоновна Буровникова.

– По данному факту следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в ведомстве.

Девушка выглядит на 16-17 лет. Рост – 160-165 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие.

Была одета в черную зимнюю куртку, розовую кофту, коричневые джинсы и черные ботинки.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Дианы, сообщите по телефонам 8 (4855) 28-01-92, 8 (4855) 28-12-81 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обиженный житель Рыбинска решил отыграться на чужом мотоцикле
Нильский крокодил, бобры и померанский шпиц ответили на вопросы журналистов в Ярославском цирке
В Ярославской области пропала девушка-подросток в розовой кофте и черном пуховике
В Ярославской области установят автоматизированные пункты контроля веса транспорта
В Ярославской области в тройном ДТП насмерть разбилась женщина
Пьяный в хлам москвич предлагал ярославским полицейским взятку в 50 тысяч рублей
Ярославский областной суд продлил срок заключения под стражей экс-сотрудникам ИК-1
Ярославец испугался ареста золотой цепочки и выплатил ребенку долг по алиментам
На что копит ярославская молодежь?
Дорогу в Некрасовском районе отремонтировали только после предупреждения от приставов
Ярославец ограбил несколько магазинов почти на 140 тысяч рублей