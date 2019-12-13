В ДТП в Ростовском районе пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-13T10:45:56+03:00

Сейчас проводится проверка до факту ДТП. ФОТО: УМВД России по Ярославской области

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Авария произошла вчера вечером на 181 километре трассы «Москва – Холмогоры» в Ростовском районе. Столкнулись «Мерседес», за рулем которой был 48-летний мужчина, и «ГАЗ» под управлением 49-летнего водителя.

В ДТП пострадали водитель иномарки и его пассажиры: 36-летняя женщина и 29-летний мужчина.

Обе машины получили серьезные повреждения, столкновение было довольно жестким. На место выезжали сотрудники ДПС и медики. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU