2019-12-12T18:15:12+03:00
Общество

В ярославскую больницу купили томограф для детей, которые боятся замкнутого пространства

Оборудование установят в областной детской больнице
Полина Вачнадзе
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Помещение для новой техники уже отремонтировано с учетом всех современных требований. ФОТО: правительство Ярославской областиПомещение для новой техники уже отремонтировано с учетом всех современных требований. ФОТО: правительство Ярославской области
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Новый высокоточный магнитно-резонансный томограф будет находиться в консультативно-диагностическом центре больницы. Стоимость его – 87 миллионов рублей. Аппарат позволит обследовать малышей, которые боятся замкнутого пространства или не могут длительное время лежать спокойно.

Магнитно-резонансный томограф позволит проводить высокоточную диагностику, определять тактику и контролировать лечение заболеваний гематологического, онкологического, нейрохирургического и неврологического профилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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