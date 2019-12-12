В ярославскую больницу купили томограф для детей, которые боятся замкнутого пространства
Оборудование установят в областной детской больнице
Помещение для новой техники уже отремонтировано с учетом всех современных требований. ФОТО: правительство Ярославской области
Изменить размер текста:
Новый высокоточный магнитно-резонансный томограф будет находиться в консультативно-диагностическом центре больницы. Стоимость его – 87 миллионов рублей. Аппарат позволит обследовать малышей, которые боятся замкнутого пространства или не могут длительное время лежать спокойно.
Магнитно-резонансный томограф позволит проводить высокоточную диагностику, определять тактику и контролировать лечение заболеваний гематологического, онкологического, нейрохирургического и неврологического профилей.
ИСТОЧНИК KP.RU