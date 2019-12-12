2019-12-12T16:53:08+03:00
Общество

В новогодние праздники в центре Ярославля ограничат движение транспорта

Делается это для безопасности гуляющих
Полина Вачнадзе
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Мэрия просит соблюдать Правила дорожного движения.Мэрия просит соблюдать Правила дорожного движения.Фото: Мэрия Ярославля
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С 19:00 30 декабря до 06:00 1 января временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств будет действовать на следующих участках улиц:

- Революционная от ул.Андропова до пл.Челюскинцев;

- пл.Челюскинцев от Советской пл. до ул.Революционной;

- Советской от ул.Первомайской до Советской пл.;

- Трефолева от Первомайского пер. до ул.Советской;

- Кирова от ул.Андропова до Советской пл.;

- Нахимсона от ул.Андропова до Советской пл.;

- Народной пер.;

- Советском пер.

С 17:00 31 декабря до 06:00 1 января вводится временное ограничение движения транспорта на Советской площади, Волжской набережной, Советской, Народном переулке, Советском переулке, Кедрова, Волкова, Трефолева, Максимова, Кирова, Нахимсона, Андропова, Депутатском переулке, площади Челюскинцев, Революционной, Которосльной набережной, Почтовой, Волжскому спуску.

С 06:00 1 января до 22:00 3 января вводится временное ограничения движения транспорта на Советской площади, Советской, Народном переулке, Советском переулке, Кирова, Нахимсона, площади Челюскинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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