В Дзержинском районе Ярославля началось строительство новых яслей

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-12T16:44:27+03:00

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В Дзержинском районе Ярославля началось строительство новых детских яслей. Дошкольное учреждение появится во дворе дома №1 по улице Строителей. Подрядчик уже приступил к земельным работам.

- Объект будет представлять собой одноэтажное здание с техническим этажом и подвалом. На территории обустроят навесы с уличным игровым оборудованием, - рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля. - Ясли рассчитаны на 90 мест. В них будет шесть групп для детей от полутора до трёх лет.

Работы на объекте выполняются ежедневно. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU