Мэрия Ярославля пояснила, на что уходят деньги, выделенные на содержание снежной свалки

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-12T16:27:37+03:00

На участок №2 в Южной промзоне в районе ТЭЦ №3 и ОАО «Ярославский технический углерод» вывозится снег со всего города. ФОТО: группа "Ярославль - Красноперекопский и Фрунзенский" ВКонтакте

И уточнила, что с 30 октября по 2 ноября с улиц города было вывезено 620 кубических метров снега

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Сегодня в социальных сетях появилась фотография акта выполнения работ по зимнему содержанию Фрунзенского района города. Много вопросов вызвала графа «содержание снежной свалки». За ноябрь на ее содержание, судя по представленным документам, ушло 638 тысяч рублей, чуть больше 21 тысячи в день, если брать и рабочие дни, и выходные. А все мы прекрасно помним, что в ноябре нас погода снегом не баловала. Не отрицает это мэрия города, говоря о датах снегопада: с 30 октября по 2 ноября.

Итак, официальный ответ пресс-службы мэрии Ярославля.

- Условиями действующего муниципального контракта на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети г.Ярославля предусмотрены работы по содержанию снежной свалки в зимний период с 16 октября 2019 года по 16 апреля 2020 года.

В соответствии с требованиями технического задания содержание снежной свалки включает следующие виды работ:

- круглосуточный режим работы с обеспечение освещения в ночное время;

- ведение учета объемов принятой снежной массы;

- планировка территории;

- содержание подъездных путей;

- подготовка водоотвода;

- рекультивация по окончании зимнего периода (в срок до 1 июня).

При подготовке снежной свалки МАП «ГСАХ» Ярославля произведены работы:

- по планировке территории и подъездных путей;

- установлена бытовка;

- установлен шлагбаум в целях ограничения въезда сторонних машин;

- оборудовано уличное освещение;

- организована круглосуточная работа бульдозера;

- организована круглосуточная работа контролеров;

- ежедневно ведется журнал учета принятого снега.

И как вишенка на торте – цифры. В период снегопадов, прошедших 30.10. – 02.11.2019 с объектов улично-дорожной сети Ярославля вывезено порядка 620 кубических метров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU