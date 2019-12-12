2019-12-12T15:48:07+03:00
Общество

Рыбинскую елку-красавицу украсили деревянными игрушками

Местные жители расписали 250 фигурок
Екатерина РЯБЦЕВА
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Огни на елке зажгутся 14 декабряОгни на елке зажгутся 14 декабряФото: Администрация Рыбинска
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Главную елку Рыбинска, установленную на Красной площади, украсили деревянными игрушками.

250 новогодних фигурок расписали местные жители – воспитанники художественной школы, детских студий и участники специальных мастер-классов.

– К сожалению, все фигурки уместить на елке не получилось, часть передана в музей-заповедник для оформления выставки детских новогодних поделок, – рассказала начальник сектора развития отрасли управления культуры Мария Кринцман.

Огоньки на праздничной красавице зажгут уже 14 декабря, во время «НаШествия» Дедов Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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