Рыбинскую елку-красавицу украсили деревянными игрушками
Местные жители расписали 250 фигурок
Огни на елке зажгутся 14 декабряФото: Администрация Рыбинска
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Главную елку Рыбинска, установленную на Красной площади, украсили деревянными игрушками.
250 новогодних фигурок расписали местные жители – воспитанники художественной школы, детских студий и участники специальных мастер-классов.
– К сожалению, все фигурки уместить на елке не получилось, часть передана в музей-заповедник для оформления выставки детских новогодних поделок, – рассказала начальник сектора развития отрасли управления культуры Мария Кринцман.
Огоньки на праздничной красавице зажгут уже 14 декабря, во время «НаШествия» Дедов Морозов.
ИСТОЧНИК KP.RU