Ярославцу вернули более 55 тысяч рублей, переплаченные за комуслуги

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-12T15:27:44+03:00

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В департамент госжилнадзора обратился житель дома №15 на улице Большая Норская. По словам мужчины, управляющая компания начисляла платежи за холодную воду, подогрев воды и водоотведение, не принимая во внимание показания индивидуальных приборов учета.

- Во время проверки инспекторы установили, что с декабря 2018-го по июль 2019 года УК при расчете тарифа за горячее водоснабжение использовала удельный расход тепловой энергии на подогрев воды, рассчитанный по показаниям общедомового прибора учета, хотя квартира оборудована индивидуальным, - пояснили в департаменте.

Переплата за полгода превысила 55 тысяч рублей. ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» получила предписание устранить нарушения и вернуть переплаченную сумму, что и было сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU