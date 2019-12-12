Ярославцу вернули более 55 тысяч рублей, переплаченные за комуслуги
В департамент госжилнадзора обратился житель дома №15 на улице Большая Норская. По словам мужчины, управляющая компания начисляла платежи за холодную воду, подогрев воды и водоотведение, не принимая во внимание показания индивидуальных приборов учета.
- Во время проверки инспекторы установили, что с декабря 2018-го по июль 2019 года УК при расчете тарифа за горячее водоснабжение использовала удельный расход тепловой энергии на подогрев воды, рассчитанный по показаниям общедомового прибора учета, хотя квартира оборудована индивидуальным, - пояснили в департаменте.
Переплата за полгода превысила 55 тысяч рублей. ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» получила предписание устранить нарушения и вернуть переплаченную сумму, что и было сделано.
ИСТОЧНИК KP.RU