2019-12-12T15:27:44+03:00
Общество

Ярославцу вернули более 55 тысяч рублей, переплаченные за комуслуги

УК выставляла счет, не принимая во внимание показания счетчиков
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Переплата за полгода превысила 55 тысяч рублейПереплата за полгода превысила 55 тысяч рублейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В департамент госжилнадзора обратился житель дома №15 на улице Большая Норская. По словам мужчины, управляющая компания начисляла платежи за холодную воду, подогрев воды и водоотведение, не принимая во внимание показания индивидуальных приборов учета.

- Во время проверки инспекторы установили, что с декабря 2018-го по июль 2019 года УК при расчете тарифа за горячее водоснабжение использовала удельный расход тепловой энергии на подогрев воды, рассчитанный по показаниям общедомового прибора учета, хотя квартира оборудована индивидуальным, - пояснили в департаменте.

Переплата за полгода превысила 55 тысяч рублей. ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» получила предписание устранить нарушения и вернуть переплаченную сумму, что и было сделано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Журналисты «КП-Ярославль» стали победителями конкурса «ПозициЯ»
В ярославскую больницу купили томограф для детей, которые боятся замкнутого пространства
В Ярославле у подростка нашли более полутора граммов наркотика
В новогодние праздники в центре Ярославля ограничат движение транспорта
В Дзержинском районе Ярославля началось строительство новых яслей
Мэрия Ярославля пояснила, на что уходят деньги, выделенные на содержание снежной свалки
Рыбинскую елку-красавицу украсили деревянными игрушками
Ярославцу вернули более 55 тысяч рублей, переплаченные за комуслуги
В Рыбинске пройдет гастрономический фестиваль
Ярославские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о капитальном ремонте
В Ярославской области праздничные ярмарки откроются за две недели до рождественских каникул
Труд сделал из тутаевца добропорядочного отца
В Ярославле 83-летняя бабушка заперлась на балконе, а квартиру медленно заполнял газ
Ярославцы просят чиновников вернуть городу снег
Женщина угрожала судебному приставу топором. На нее завели уголовное дело
График выплаты пенсий в Ярославской области: декабрь и январь
Ярославские тимуровцы изуродовали краской машины жителей Брагино
В Ярославле уничтожили поддельные запчасти для двигателей