2019-12-12T14:47:55+03:00
Общество

В Рыбинске пройдет гастрономический фестиваль

Откроется «Рыбная резиденция Деда Мороза»
Полина Вачнадзе
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Торговые ряды развернутся на улице Стоялой. ФОТО: администрация РыбинскаТорговые ряды развернутся на улице Стоялой. ФОТО: администрация Рыбинска
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Попробовать рыбные блюда можно будет 14 декабря. Торговые ряды развернутся на улице Стоялой с 15 до 19 часов. Свою продукцию на суд любителей и гурманов представят 11 компаний. На тематической площадке «Рыба есть!» можно будет попробовать горячие блюда из рыбы.

Вот далеко неполное меню дня. Рыбная солянка и форель, жареная на углях, армянские блюда из рыбы, уха из щуки и котлеты щучьи, щука фаршированная, судак заливной, рыбка в кляре, пироги и кулебяки, сливочный норвежский суп из семги, азиатский суп «том-ян», креветки в кляре, рыбное суфле…

ИСТОЧНИК KP.RU

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