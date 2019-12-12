В Рыбинске пройдет гастрономический фестиваль

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-12T14:47:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Попробовать рыбные блюда можно будет 14 декабря. Торговые ряды развернутся на улице Стоялой с 15 до 19 часов. Свою продукцию на суд любителей и гурманов представят 11 компаний. На тематической площадке «Рыба есть!» можно будет попробовать горячие блюда из рыбы.

Вот далеко неполное меню дня. Рыбная солянка и форель, жареная на углях, армянские блюда из рыбы, уха из щуки и котлеты щучьи, щука фаршированная, судак заливной, рыбка в кляре, пироги и кулебяки, сливочный норвежский суп из семги, азиатский суп «том-ян», креветки в кляре, рыбное суфле…

ИСТОЧНИК KP.RU