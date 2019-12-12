Ярославские депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о капитальном ремонте

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-12T14:31:07+03:00

Жители новостроек могут начать платить за капремонт уже через 3 года после введения дома в эксплуатацию

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Изменения в региональный закон о капитальном ремонте были рассмотрены в первом чтении.

Депутаты внесли ряд поправок, одна из них напрямую касается жителей новостроек. В настоящее время владельцы квартир в домах, которые сданы в эксплуатацию менее чем 4,5 года назад, освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Народные избранники предлагают этот срок сократить с 4,5 до 3 лет. По мнению разработчиков изменений, это позволит гражданам через три года после сдачи дома в эксплуатацию уже начать копить средства на будущий ремонт.

Помимо этого, депутаты предлагают проводить установку коллективных приборов и узлов учета потребления ресурсов только в случае капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей. Срок согласования акта-приемки должен быть не более 15 дней.

Кроме того, депутаты настаивают на увеличении с 3 месяцев до 1 года срока перевода многоквартирного дома со счета регионального оператора на спецсчет дома. По мнению народных избранников, 3 месяцев явно для этого недостаточно

ИСТОЧНИК KP.RU