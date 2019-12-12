В Ярославской области праздничные ярмарки откроются за две недели до рождественских каникул
За две недели до новогодних каникул в Ярославской области начнут работать праздничные ярмарки. Уже в эту субботу горожане Переславля-Залесского, Углича и Рыбинска смогут купить подарки и сувениры, поддержать местных производителей и создать себе праздничное настроение.
21-22 декабря ярмарки появятся в Борисоглебском, Тутаевском и Некрасовском районах, а в Ростовском и Ярославском – в последние дни перед Новым годом.
Где брать новогоднее настроение
Переславль-Залесский:
– Народная пл., д. 8 (14 – 22 декабря);
– пос. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, д. 4 (13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 декабря);
– с. Купанское, ул. Советская, д. 10 (17, 19, 24, 26 декабря);
– с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридонова, д. 16 (14, 21, 28 декабря);
– с. Курбинск, ул. Петрова, д. 23 (18, 25 декабря).
Углич: Успенская площадь (14 декабря – 14 января).
Ростов: ул. Карла Маркса, д. 30 (28 декабря, 4 января с 8.00 до 15.00).
Некрасовское: Ярмарочная площадь (22 и 28 декабря).
Тутаев: ул. Моторостроителей, д. 63, пл. Мира (21 и 29 декабря).
Ярославский район (28 декабря – 8 января):
– р. п. Лесная Поляна, д. 4;
– д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 2а;
– с. Курба, ул. Юбилейная, д. 17;
– пос. Дубки, ул. Ленина, д. 5;
– р. п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская, д. 13;
– пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 13;
– д. Мокеевское, д. 23.
Рыбинск: Красная площадь (14 – 31 декабря и 2 – 7 января).
Ярославль:
– Советская площадь (27 декабря – 7 января);
– ул. Андропова, в районе часовни Александра Невского (25 – 29 декабря).
ИСТОЧНИК KP.RU