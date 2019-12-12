В Ярославской области праздничные ярмарки откроются за две недели до рождественских каникул

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-12T15:01:48+03:00

Где и когда они будут работать

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За две недели до новогодних каникул в Ярославской области начнут работать праздничные ярмарки. Уже в эту субботу горожане Переславля-Залесского, Углича и Рыбинска смогут купить подарки и сувениры, поддержать местных производителей и создать себе праздничное настроение.

21-22 декабря ярмарки появятся в Борисоглебском, Тутаевском и Некрасовском районах, а в Ростовском и Ярославском – в последние дни перед Новым годом.

Где брать новогоднее настроение

Переславль-Залесский:

– Народная пл., д. 8 (14 – 22 декабря);

– пос. Рязанцево, ул. Большая Октябрьская, д. 4 (13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 декабря);

– с. Купанское, ул. Советская, д. 10 (17, 19, 24, 26 декабря);

– с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридонова, д. 16 (14, 21, 28 декабря);

– с. Курбинск, ул. Петрова, д. 23 (18, 25 декабря).

Углич: Успенская площадь (14 декабря – 14 января).

Ростов: ул. Карла Маркса, д. 30 (28 декабря, 4 января с 8.00 до 15.00).

Некрасовское: Ярмарочная площадь (22 и 28 декабря).

Тутаев: ул. Моторостроителей, д. 63, пл. Мира (21 и 29 декабря).

Ярославский район (28 декабря – 8 января):

– р. п. Лесная Поляна, д. 4;

– д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 2а;

– с. Курба, ул. Юбилейная, д. 17;

– пос. Дубки, ул. Ленина, д. 5;

– р. п. Красные Ткачи, ул. Б. Октябрьская, д. 13;

– пос. Михайловский, ул. Ленина, д. 13;

– д. Мокеевское, д. 23.

Рыбинск: Красная площадь (14 – 31 декабря и 2 – 7 января).

Ярославль:

– Советская площадь (27 декабря – 7 января);

– ул. Андропова, в районе часовни Александра Невского (25 – 29 декабря).

ИСТОЧНИК KP.RU