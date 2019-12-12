Труд сделал из тутаевца добропорядочного отца

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-12T13:41:33+03:00

Долг по алиментам был около 100 тысяч. ФОТО: УФССП по Ярославской области

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Чудеса редко, но все же случаются. После того, как суд приговорил жителя Тутаева к 80 часам общественно-полезных работ, он не только выплатил долг по алиментам, но и устроился на работу.

Мужчина несколько месяцев не платил алименты и накопил долг перед ребенком почти в 100 тысяч рублей. Официальной работы у тутаевца не было, на учете в Центре занятости он не состоял, счетов в банке, как и имущества, которое можно арестовать тоже не имелось. Чтобы побудить должника хоть к каким-то действиям, суд назначил ему 80 часов обязательных работ. И, на удивление, это подействовало.

- Должник, занимаясь общественно-полезным трудом, подумал о своем образе жизни и изменил отношение к своим отцовским обязательствам. Мужчина выплатил 97 тысяч рублей алиментов и трудоустроился, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU