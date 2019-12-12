В Ярославле 83-летняя бабушка заперлась на балконе, а квартиру медленно заполнял газ

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-12T13:21:01+03:00

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В декабре 2019 года 83-летняя ярославская бабушка, проживающая на проезде Ушакова во Фрунзенском районе, вышла на балкон 7-го этажа, случайно заперлась там и стала просить о помощи. А еще, со слов пожилой женщины, в квартире была возможная утечка газа.

На место ЧП приехали лейтенант полиции Александр Разживин и старший сержант полиции Дмитрий Останин. Они вызвали скорую помощь, спасателей и газовую службу, но не стали их дожидаться и начали действовать.

– Соседи женщины с шестого этажа пустили сотрудников патрульно-постовой службы на свой балкон. Лейтенант полиции Разживин, подсадив себе на плечи старшего сержанта полиции Останина, помог своему коллеге через пожарный люк залезть на балкон к пенсионерке, откуда последний смог проникнуть в квартиру, – поделились подробностями в пресс-службе ведомства.

На кухне действительно сильно пахло газом, а на включенной конфорке стояла кастрюля с выкипевшей водой.

Полицейские выключили газ и открыли окно.

Пожилую женщину увезла скорая помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо, а на имя начальника УМВД России по Ярославской области поступила благодарность от жительницы Ярославля в адрес сотрудников патрульно-постовой службы за оперативное реагирование и помощь ее бабушке.

ИСТОЧНИК KP.RU