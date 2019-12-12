Ярославцы просят чиновников вернуть городу снег

СЕГОДНЯ 13:18 2019-12-12T13:18:25+03:00

Ждем ответ, так как очень интересно, за что все же были заплачены 638 тысяч рублей. ФОТО: группа «Ярославль – Красноперекопский и Фрунзенский» ВКонтакте

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Вы видели в этом году снег на улицах Ярославля? Нет? А знаете почему? Потому что его, видимо, вовремя убирали и вывозили на специальную площадку. Не верите? А по документам именно так все и было. Бумаги на всеобщее обозрение выложили в социальной сети в группе «Ярославль – Красноперекопский и Фрунзенский». И даже приложили фото площадки, куда, по словам автора поста, вывозили в ноябре весь убранный снег.

И все бы ничего. Но…

- Должностные лица спрятали от каждого из нас весь снег этой зимой. Может быть мы с вами и простили им такую пакость, но шутка вышла слишком дорогой. На содержание свалки, на которой прячут снег с наших улиц, бюджет города платит из наших налогов по 22 тысячи рублей в день, - говорится в посте.

22 тысячи рублей в день. За содержание свалки снега. Которого нет. 638 тысяч рублей – стоимость этой «услуги» за ноябрь.

- Мы разыскали в Интернете этот земельный участок и намерены добиться возвращения снега на улицы города до Нового года! Сергей Скударь (первый заместитель главы территориальной администрации – прим.авт.), подписывая подобные акты, вы на светлой или темной стороне? – задает вопрос автор поста.

Мы дозвонились в администрацию районов. Как пояснили КП-Ярославль, администрация занимается лишь контролем за уборкой территории. Заказчиком выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля, а подрядчиком – МУП «Городское спецавтохозяйство».

За комментарием мы обратились в пресс-службу мэрии Ярославля. Ждем ответ, так как очень интересно, за что все же были заплачены 638 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU