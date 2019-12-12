Женщина угрожала судебному приставу топором. На нее завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-12T12:40:25+03:00

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В Ярославской области расследовали не совсем обычное уголовное дело. Одна женщина угрожала убийством другой. Вроде бы, ничего особенного. Но у первой в рука х был топор, а вторая по долгу службы пыталась изъять арестованный автомобиль мужа агрессивной барышни.

Случай произошел в сентябре в деревне Судино Ростовского района. Пристав-исполнитель прибыла на место, чтобы забрать автомобиль неплательщика. Но на пороге ее встретила 41-летняя супруга должника. Женщина с топором в руках была настроена воинственно, несколько раз замахнулась на пристава, обещая убить ее.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области. - В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU