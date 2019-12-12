График выплаты пенсий в Ярославской области: декабрь и январь
Выходные и праздничные дни декабря и января внесли коррективы в график выплат пенсий. Как сообщает Управление ПФР, в декабре, в городских отделениях почты с 6-разовой доставкой (выходной воскресенье и понедельник), с 5-разовой доставкой (выходной воскресенье и понедельник), а также с 5-разовой доставкой (выходной суббота и воскресенье) выплату будут производиться:
- 19 декабря – за 19 и 21 декабря,
- 20 декабря – за 20, 22 и 23 декабря.
В январе следующего года в почтовых отделениях с 6-разовой доставкой:
- 4 января – за 4 и 5 января,
- 6 января – за 6 и 7 января.
В отделениях почты с 5-разовой доставкой (выходной воскресенье и понедельник):
- 3 января – за 4 и 4 января,
- 4 января – за 6 и 7 января.
В отделениях связи с 5-разовой доставкой (выходные суббота и воскресенье):
- 3 января – за 4 и 5 января,
- 6 января – за 6 и 7 января.
ИСТОЧНИК KP.RU