График выплаты пенсий в Ярославской области: декабрь и январь

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-12T12:38:13+03:00

Выходные и праздничные дни декабря и января внесли коррективы в график выплат пенсий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Выходные и праздничные дни декабря и января внесли коррективы в график выплат пенсий. Как сообщает Управление ПФР, в декабре, в городских отделениях почты с 6-разовой доставкой (выходной воскресенье и понедельник), с 5-разовой доставкой (выходной воскресенье и понедельник), а также с 5-разовой доставкой (выходной суббота и воскресенье) выплату будут производиться:

- 19 декабря – за 19 и 21 декабря,

- 20 декабря – за 20, 22 и 23 декабря.

В январе следующего года в почтовых отделениях с 6-разовой доставкой:

- 4 января – за 4 и 5 января,

- 6 января – за 6 и 7 января.

В отделениях почты с 5-разовой доставкой (выходной воскресенье и понедельник):

- 3 января – за 4 и 4 января,

- 4 января – за 6 и 7 января.

В отделениях связи с 5-разовой доставкой (выходные суббота и воскресенье):

- 3 января – за 4 и 5 января,

- 6 января – за 6 и 7 января.

ИСТОЧНИК KP.RU