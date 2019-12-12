Ярославские тимуровцы изуродовали краской машины жителей Брагино
В Дзержинском районе Ярославля вандалы изуродовали чужие автомобили. Неизвестная группа лиц, которых в соцсетях уже прозвали тимуровцами и мстителями, решила побороться за справедливость и оставила на машинах краской или лаком для ногтей волшебные слова – «тротуар» и «газон».
– Я хоть и на паркинге, но посмотрел бы на расправу владельцев над тимуровцами, – написал блогер Илья Бесхлебный в паблике «Дороги Ярославля» в Фейсбуке. – Все это уже вышло из законной плоскости. Пусть победит сильнейший! Таков закон брагинских бетонных джунглей…
В комментариях Илья пояснил, что местные автолюбители паркуются на тех местах, где когда-то давно был газон или остались фрагменты асфальта.
– Но я не одобряю такие способы и считаю, что у собственников авто, при условии что в наличии повреждение ЛКП, есть моральное право выследить тимуровца и повредить ему кожное покрытие, – считает блогер.
Ярославцы уверены, что в полиции владельцам поврежденных машин точно не помогут, даже если порча чужого имущества будет очевидна.
– Так что ждем тимуровцев с зеленкой на лице, – подвел итог активист Илья Бесхлебный.
ИСТОЧНИК KP.RU