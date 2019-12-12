2019-12-12T12:32:18+03:00
Общество

Ярославские тимуровцы изуродовали краской машины жителей Брагино

За что? За парковку на остатках газона и фрагментах асфальта
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Илья БесхлебныйФОТО: Илья Бесхлебный
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В Дзержинском районе Ярославля вандалы изуродовали чужие автомобили. Неизвестная группа лиц, которых в соцсетях уже прозвали тимуровцами и мстителями, решила побороться за справедливость и оставила на машинах краской или лаком для ногтей волшебные слова – «тротуар» и «газон».

– Я хоть и на паркинге, но посмотрел бы на расправу владельцев над тимуровцами, – написал блогер Илья Бесхлебный в паблике «Дороги Ярославля» в Фейсбуке. – Все это уже вышло из законной плоскости. Пусть победит сильнейший! Таков закон брагинских бетонных джунглей…

В комментариях Илья пояснил, что местные автолюбители паркуются на тех местах, где когда-то давно был газон или остались фрагменты асфальта.

– Но я не одобряю такие способы и считаю, что у собственников авто, при условии что в наличии повреждение ЛКП, есть моральное право выследить тимуровца и повредить ему кожное покрытие, – считает блогер.

Ярославцы уверены, что в полиции владельцам поврежденных машин точно не помогут, даже если порча чужого имущества будет очевидна.

– Так что ждем тимуровцев с зеленкой на лице, – подвел итог активист Илья Бесхлебный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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